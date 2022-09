Il pubblico di Uomini e Donne si ricorderà di loro: due ex concorrenti si sono sposati dicendosi il fatidico “sì”.

Vi ricordate di Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino? La donna e l’uomo sono stati protagonisti alcuni anni fa di Uomini e Donne ma anche di Temptation Island – per quanto riguarda lei -. Adesso i due si sono sposati e a raccontare le emozioni di quel giorno è stata la stessa ex Dama intervistata da Isa e Chia.

Uomini e Donne, due ex concorrenti si sono sposati

Isabella Falasconi ha raccontato come sia nata la storia d’amore con Giuseppe. Tutto è partito appunto da Uomini e Donne nel lontano 2014: “Si presenta, era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito. Lui racconta di sé, che vive ad Altamura ed è laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio e anche ingegneria meccanica. Vi ricordate l’uomo delle tre lauree criticato da tutti? L’uomo che lavorava in banca oggi è diventato notaio a Trani. Alla domanda di Maria: Giovanni, chi ti ha colpito tra le dame? e lui risponde: Isabella”.

Da quel momento un ballo, il colpo di fulmine ma anche una storia mai realmente iniziata visto che i due stavano frequentando altre persone e si persero di vista sino a ritrovarsi grazie a Facebook dopo tanti tentativi di ricerca anche tramite la redazione del programma. “Poi ci siamo incontrati a Civitanova. Da quel momento siamo stati sempre e solo ‘NOI'”.

Fino al 27 agosto 2022: “Abbiamo coronato il nostro sogno in cattedrale di Altamura e abbiamo festeggiato a Polignano a Mare.

