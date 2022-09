La ballerina ex Amici ha vinto una borsa di studio e sta partendo per gli States. Sui social l’abbraccio con Albe e lo scatto.

Nuova avventura lavorativa e non solo per Serena Carella. La ballerina, reduce dal noto talent show di Canale 5 Amici, è in partenza per New York per usufruire della borsa di studio vinta proprio durante la tramissione. Dopo le vacanze estive, trascorse col fidanzato Albe, anche lui ex concorrente di Amici, i due allievi si sono mostrati insieme al momento del saluto. Lui, infatti, l’ha accompagnata all’aeroporto per l’ultimo abbraccio.

Da Amici a New York: scatto social di Serena Carella e Albe

I due ragazzi si sono mostrati in modo molto tenero e anche simpatico sui social. Con il sorriso stampato sul volto, Albe ha pubblicato una foto in cui abbraccia e saluta la fidanzata Serena Carella e le augura il meglio per questa nuova tappa della sua vita, personale e lavorativa.

“Buon viaggio bestie”, ha scritto lui con diverse emoticon di cuori. A pochi mesi dalla partenza, lo scorso giugno, il giovane cantante si era mostrato abbastanza sicuro del rapporto con la giovane e per nulla spaventato dalla distanza tra l’Italia e New York: “Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Ho fatto un calcolino, la distanza da casa mia a casa sua in Italia è uguale a quella da casa mia a New York. Il tempo è quello”, aveva detto a Casa Chi Albe.

Staremo a vedere, quindi, se ci saranno aggiornamenti futuro sul loro rapporto. Per ora non resta che augurare il meglio a Serena Carella che dovrebbe studiare in pieno centro a Manhattan, in una delle scuole di danza più prestigiose al mondo.

Di seguito, invece, un post Instagram della ballerina dopo la partecipazione ad Amici:

