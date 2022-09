Curioso presente arrivato a Ilary Blasi da parte di Chiara Ferragni. Il pensiero dell’imprenditrice digitale è, però, per la figlia Isabel…

Non solo gli strascichi di quanto accaduto tra lei e Francesco Totti, per Ilary Blasi c’è anche una parvenza di normalità. La conferma arriva dal rientro a scuola dei figli ed in particolare, in questo caso, della piccola Isabel che per l’occasione ha ricevuto un regalo speciale da parte di Chiara Ferragni…

Ilary Blasi, il regalo di Chiara Ferragni per Isabel

Dopo l’addio a Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata più volte sui social tra scatti in vacanza e altri al mare o in famiglia. Uno dei recenti momenti social della conduttrice è stato dedicato ad un regalo molto gradito ricevuto da parte di Chiara Ferragni.

Sebbene il presente fosse indirizzato a lei, a godere del regalo è stata e sarà sua figlia Isabel, la più piccola. Infatti, come mostrato dalla stessa presentatrice la Ferragni ha omaggiato l’ormai ex lady Totti con una sorpresa decisamente non convenzionale, ma estremamente utile: un kit di cancelleria brandizzato col suo nome, Ferragni appunto.

Penne, matite, quaderni e tutto ciò che può servire per la scuola e non solo. Nelle stories postate, Ilary ha ringraziato Chiara esattamente come ha fatto Isabel che ha esultato per quanto ricevuto. Siamo sicuri che a scuola farà un figurone e chissà che anche la mamma non possa trovare qualcosa di utile per lei…

