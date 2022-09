Dopo aver annunciato il suo addio al marito Irene Grandi ha svelato di aver cambiato vita e di aver scoperto la spiritualità.

L’ultimo periodo non è stato facile per Irene Grandi, che ha deciso di separarsi da Lorenzo Doni dopo quattro anni di matrimonio. Oggi la cantante ha deciso di trovare una nuova dimensione e si è concentrata sul suo lato spirituale. Lei stessa ha inoltre confessato di essersi trasferita in aperta campagna e di aver preso le certificazioni per insegnare yoga. “Nel 2010 mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. I miei punti di riferimento erano volati via. In crisi, disperata, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità”, ha confessato al Corriere.

Irene Grandi cambia vita dopo l’addio al marito

Oggi Irene Grandi ha cambiato del tutto vita rispetto al passato e sembra essere riuscita a ritrovare la serenità dopo un periodo di crisi profonda. “Sono diventata un’istruttrice. Non ho una classe, ma durante il lockdown ho dato lezioni online ai fan. Dopo la musica è la mia seconda passione, mi riempie la vita”, ha rivelato al Corriere, e ancora: “Mi piace stare in mezzo alla natura. Ho un piccolo giardino, e anche se con la siccità muore tutto, sono riuscita per miracolo a far crescere la lavanda. La raccolgo e la infilo nei sacchettini da mettere nel bucato.“

Solo di recente la cantante aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Lorenzo Doni, con cui si era sposata nel 2018. Dopo la separazione Irene Grandi si è trasferita a vivere in campagna e oggi sembra aver ritrovato la felicità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG