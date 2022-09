Andrea Zelletta è stato fortemente criticato dal pubblico social per il look da lui sfoggiato al Festival di Venezia.

Andrea Zelletta ha sfilato sul red carpet di Venezia accanto alla fidanzata Natalia Paragoni ma, a differenza della ragazza, lui è stato travolto da una marea di critiche. In particolare gli utenti sui social hanno dato prova di non aver apprezzato affatto la chioma dell’ex gieffino, coperta da una vistosa quantità di brillantina. “Ma quei capelli? Chi è stato il genio che ti ha ridotto così?”, ha scritto uno dei fan di Zelletta sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Il tuo parrucchiere è da arrestare”.

Andrea Zelletta: le critiche per il look a Venezia

In tanti hanno criticato aspramente il look sfoggiato da Andrea Zelletta al Festival del Cinema di Venezia e, per il momento, lui ha preferito non replicare.

Trattamento del tutto diverso è stato invece quello ricevuto dalla fidanzata di Zelletta, Natalia Paragoni, che è stata lodata dai fan per la sua straordinaria bellezza e per il suo abito mozzafiato. L’influencer ha optato un abito di seta con ampia scollatura e spacco vertiginoso, che ha presto fatto il pieno di like sui social.

