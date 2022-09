Stefano Accorsi ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Bianca Vitali, coronata dalle nozze e da due splendidi figli.

Nonostante abbiano 20 anni di differenza Stefano Accorsi e Bianca Vitali non hanno mai considerato l’età un ostacolo al loro amore, e hanno vissuto la loro storia – non senza problemi dovuti inizialmente alla distanza – sempre alla luce del sole. Oggi sono genitori di due figli – Lorenzo e Alberto – e l’attore ha confessato a Grazia perché il loro legame è tanto speciale:

“Sono stati anni di grandi spostamenti, ma sempre insieme: all’inizio io ero molto in Francia e in Italia molto meno, poi ci siamo installati a Milano, la città di Bianca, una città bella, internazionale ma con una dimensione piccola e comoda per andare a Roma e Parigi. Ci siamo sposati, è arrivato Lorenzo, poi Alberto. Però al nostro matrimonio c’erano anche Orlando e Athena (nati dalla relazione con Laetitia Casta, ndr) in prima fila con noi. Sembravano i testimoni oculari. Con Bianca stiamo insieme da nove anni, mio figlio Orlando ora vive con noi a Milano”.

Stefano Accorsi e Bianca Vitali

Stefano Accorsi: l’amore per Bianca Vitali

Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno costruito una splendida vita insieme e oggi, con la loro famiglia “allargata, sono più felici e uniti che mai. L’attore ha confessato quali sono state le caratteristiche della moglie che l’hanno convinto a chiederle di sposarlo e ha anche rivelato alcuni retroscena sull’inizio della loro storia d’amore, che è stata inizialmente una storia “a distanza”. Lui infatti era reduce dalla rottura con Laetitia Casta, madre dei suoi primi due figli, e per questo viveva in Francia.

“Sul set sono finti baci. Sei in mezzo a 100 persone, devi stare attento alla luce, hai un personaggio da portare avanti, ti trovi di fronte a una collega e non puoi approfittarne. Sì, c’è stata una scena di bacio, eravamo in Sardegna, dopo abbiamo chiacchierato tutta la sera. Ci siamo rivisti a Milano, poi in Sicilia dove era in vacanza e sono venuto a trovarla. Da allora non ci siamo più persi di vista, nonostante avessi due figli a Parigi, lavorassi in giro e lei invece studiasse Lettere moderne a Milano”, ha confessato Accorsi sull’inizio della storia con Bianca Vitali, conosciuta sul set di 1992.

