Barbara D’Urso ha scatenato l’ira della Drag Queen Priscilla dopo aver svelato il suo apprezzamento verso Giorgia Meloni.

In occasione del Festival della Tv a Dogliani, Barbara D’Urso ha svelato di sostenere Giorgia Meloni in quanto donna e politica. Le sue parole nei confronti della leader di Fratelli D’Italia hanno scatenato l’ira della Drag Priscilla, che le ha riportate sui social e ha scritto: “Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su Barbara d’Urso e lo ribadisco: VENDUTA!”.

Barbara D’Urso

La Drag Priscilla contro Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha sempre manifestato il suo sostegno verso la comunità LGBT ma, nelle scorse ore, ha espresso il suo apprezzamento verso la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni, che senza dubbio ha posizioni in netto contrasto con la comunità in questione.

“Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse”, ha dichiarato la d’Urso al Festival della Tv, e ancora: “L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta”. Le sue parole hanno scatenato l’ira della Drag Queen Priscilla e dei tanti che, in queste ore, si stanno scagliando contro di lei via social. La conduttrice replicherà?

