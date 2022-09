Alessia Marcuzzi ha festeggiato l’11esimo compleanno di sua figlia Mia, che le ha dedicato un tenero messaggio da lei condiviso via social.

La piccola Mia Facchinetti ha spento 11 candeline e per l’occasione ha dedicato un tenero messaggio a sua madre, Alessia Marcuzzi. “Cara mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato! Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il mio regalo più grande”, ha scritto la figlia della conduttrice su un biglietto che Alessia Marcuzzi ha condiviso via social.

Alessia Marcuzzi: il compleanno della figlia Mia

La piccola Mia Facchinetti ha festeggiato il suo 11esimo compleanno in compagnia della madre Alessia Marcuzzi, che ha scritto in un post sui social: “Auguri amore mio. Quanto mi fai divertire, sei il sole della mia vita”.

La bambina è in tutto e per tutto simile alla conduttrice, che infatti sui social l’ha più volte definita “mini-me”. Mia è nata dall’amore tra la conduttrice e Francesco Facchinetti, e ha un fratello maggiore (Tommaso Inzaghi) da parte di madre e due fratelli minori (Liv e Leone) da parte del padre. Alessia Marcuzzi ha confessato di aver mantenuto ottimi rapporti con entrambi i suoi ex e con le loro mogli, tanto da essere andata spesso in vacanza insieme a loro.

