Mauro Icardi smentisce categoricamente la separazione dalla moglie Wanda Nara, ma commette uno scivolone che è impossibile non notare.

Mauro Icardi ha smentito la separazione dalla moglie Wanda Nara, con una Instagram Stories piuttosto chiara. Poco dopo, però, il calciatore ha commesso uno scivolone che i fan più attenti hanno notato immediatamente. Non solo, anche il comportamento dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip risulta piuttosto ambiguo.

Acquista abbigliamento, sneakers e accessori Saldi fashion fino a -60%

Mauro Icardi smentisce la separazione da Wanda Nara

Nessuna separazione in corso tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Questa, almeno, è la versione del calciatore. Il chiacchiericcio sull’imminente divorzio è nato dopo che il programma argentino LAM ha reso pubblici alcuni messaggi audio che la procuratrice sportiva avrebbe inviato ad una sua collaboratrice. L’attaccante del Paris Saint-Germain, però, non ha alcun dubbio: il suo matrimonio va a gonfie vele e prova quasi tenerezza per quanti hanno il coraggio di diffondere simili fake news.

“Non so chi mi fa più pena, se chi inventa le notizie sulla mia vita o chi ci crede“, ha scritto Mauro in una Instagram Stories, taggando la moglie Wanda. Poco dopo, Icardi ha voluto rafforzare la sua versione dei fatti con un video. Sempre via social, ha mostrato un filmato che lo ritrae con la Nara. “Che discorso azzeccato“, ha esclamato il calciatore a didascalia. Tutto molto bello e romantico, ma c’è un ma grande quanto una casa. I fan più attenti, infatti, hanno notato che il filmato in questione è lo stesso che ha postato l’ex opinionista del GF Vip lo scorso 7 giugno. Come mai Mauro ha commesso questo scivolone? Secondo i seguaci, la sua intenzione era far credere che lui e la moglie fossero in vacanza insieme.

La reazione di Wanda Nara insospettisce i fan

Mentre Mauro smentisce la separazione da Wanda, quest’ultima ha un atteggiamento che non fa altro che insospettire i fan. La Nara, strano ma vero, è scesa nel silenzio. Non solo, è rimasta impassibile davanti alle condivisioni del marito, anche se lui l’ha taggata. Se tra loro fosse tutto come sempre, la donna avrebbe di certo ricondiviso le parole del padre dei suoi figli. Invece, continua a pubblicare solo ed esclusivamente contenuti che hanno a che fare con il suo lavoro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG