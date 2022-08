Wanda Nara e Mauro Icardi divorziano? Spuntano alcuni audio che non lasciano dubbi sulle intenzioni della coppia.

Si torna a parlare di divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Tutta “colpa” di alcuni audio che in Argentina sarebbero diventati virali e che vedrebbero la showgirl confessare ad un’amica di non poterne più della situazione. Sul web, poi, il contenuto di questi messaggi si è divulgato a macchia d’olio…

Wanda Nara e Mauro Icardi divorziano? Ecco gli audio

Wanda Nara e Mauro Icardi

Negli ultimi giorni, Wanda Nara si è goduta qualche ora di relax con sua sorella e con sua madre sulle spiagge paradisiache di Ibiza, eppure le “brutte” notizie sono dietro l’angolo.

Infatti, ecco arrivare proprio dalla sua Argentina, un nuovo tormentone che la riguarda da molto vicino. Pare, infatti, che la showgirl sia prossima al divorzio con Mauro Icardi. I media sudamericani, ed in particolare il programma LAM, ha divulgato un audio in cui sembrano sentirsi proprio le parole divorzio e tanto altro dalla bocca della stessa Wanda.

La donna, nell’audio in questione diventato poi virale sul web, starebbe confermando di essere in procinto di separarsi dal calciatore del Paris Saint-Germain ed ex Inter.

“Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”, le parole della donna ad una delle sue dipendenti.

Da capire se effettivamente l’audio risalga al momento attuale ma parrebbe proprio di sì. Si aspettano novità dai diretti interessati…

Di seguito un post pubblicato su Twitter in cui si sente apparentemente la voce della showgirl argentina:

