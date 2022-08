Francesco Totti finalmente a Sabaudia a godersi qualche giorno di mare con la figlia Isabel: dopo i rumors anche le prime immagini e filmati.

Vi avevamo parlato nelle scorse ore del “cambio di guardia” tra Ilary Blasi e Francesco Totti nella villa al mare a Sabaudia. Ebbene, dopo aver visto la presentatrice godersi la spiaggia e il relax, ecco il turno dell’ex capitano della Roma. Il Pupone è stato avvistato insieme alla figlia Isabel tra sabbia e mare come un tenero papà.

Totti a Sabaudia con la figlia: le immagini

Francesco Totti

Dopo essere stato pizzicato con la nuova compagna, Noemi Bocchi, ecco Francesco Totti essere tornato nei panni di bravo papà. L’account Instagram Pipol Gossip ha pubblicato un breve video che mostra l’ex capitano della Roma per la prima volta dopo 20 anni senza la moglie nella nota località marittima di Sabaudia.

Come detto, in compagnia dell’ex calciatore c’è Isabel, la più piccola dei suoi figli a cui Francesco sta dedicando tutto il suo tempo. L’ex giocatore giallorosso si è dato “il cambio” con l’ex moglie nei giorni scorsi per poter usufruire dell’abitazione delle vacanze.

Solamente pochi giorni fa, invece, il settimanale Chi aveva raccontato di come Totti avesse trascorso una notte in compagnia della nuova fiamma.

In particolare, giovedì scorso l’ex giocatore è stato avvistato mentre entrava nel palazzo di Noemi Bocchi alle 21:30 circa, uscendone solo la mattina seguente. Il settimanale aveva fotografato poi la donna uscire prima dell’ex capitano della Roma in compagna di sua figlia e, solo qualche minuto dopo, proprio Totti andare via in sella allo scooter.

Staremo a vedere come proseguirà l’estate degli ormai ex coniugi. I mesi caldi sono ancora tanti e siamo sicuri che i due continueranno a far parlare, inevitabilmente, di loro. Al prossimo “avvistamento”…

Di seguito il post Instagram di Pipol Gossip con le foto e il video dell’ex calciatore a Sabaudia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG