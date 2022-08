Accusata di aver raccomandato Sophie Codegoni per fare la Bonas, Sonia Bruganelli sbotta sui social e dice la sua in modo duro.

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio di Sophie Codegoni che spiegava come sia stata scelta per fare la Bonas nel programma Mediaset ‘Avanti un Altro’. Una decisione che ha generato molte polemiche in quanto tanti spettatori hanno pensato che la ragazza fosse stata raccomandata da Sonia Bruganelli, sua “amica” e responsabile del casting del programma. Per questa ragione, la moglie di Paolo Bonolis ha voluto fare chiare. Ovviamente, a modo suo…

Sonia Bruganelli e le accuse su Sophie Codegoni

Sonia Bruganelli

Per rispondere alle accuse arrivate dai social, Sonia Bruganelli non ha fatto attendere una dura risposta e, a modo suo, ha spiegato la scelta rivendicando anche il fatto di aver fatto, come per tutte le altre persone, un provino alla Codegoni.

“Vi faremo vedere il provino di Sophie Codegoni per il quale è stata scelta per il nuovo ruolo di Bonas nella nuova edizione di Avanti un altro”, ha detto la moglie per spegnere la polemica. “Questo perché molti di voi che sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perché raccomandata. Non è così, Sophie mi è piaciuta, l’ho conosciuta, è una bellissima donna e vi voglio dire che se vi va di vedere questo provino, lo vedrete, se non vi va di vederlo e rimanere convinti che se non ce la fate a fare delle cose non sia per demerito vostro e scarsa volontà ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi”.

Come se non bastasse, accompagnando le stories Instagram nelle quali appunto spiegava il tutto, la Bruganelli ha aggiunto una didascalia: “Come sempre chi non riesce ‘rosica’”.

Di seguito il post Instagram della Bruganelli che riguardano appunto la nuova Bonas di ‘Avanti un Altro’:

