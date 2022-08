Katy Perry accusata di sprecare cibo: la cantante ha lanciato tranci di pizza durante un recente concerto scatenando la polemica.

Un pizzico di leggerezza di troppo e un gesto, apparentemente gradito, si è trasformato in un errore molto criticato. Parliamo di Katy Perry che nel corso di un recente concerto ha provato a regalare pizze e tranci ai fan ma è finita nel ciclone della polemica…

Katy Perry, lancio di pizze ai fan: è polemica

Katy Perry

La donna è finita al centro di una feroce polemica per un gesto molto particolare. Durante un suo concerto in America, Katy Perry è stata filmata mentre lanciava tranci di pizza ai fan. Sebbene, forse, le intenzioni fossero “buone”, il risultato è stato l’esatto contrario.

Il tutto è accaduto durante una delle tappe del tour estivo della Perry, a Las Vegas e, quello che doveva essere un pensiero carino, è diventato appunto un bel problema.

L’artista è stata aspramente criticata per aver sprecato il cibo. Come si vede da diverse immagini diventate virali sul web, molti tranci di pizza lanciata sono finiti a terra. Da qui, l’accusa alla cantante.

I video, realizzati dai presenti al concerto della Perry a Las Vegas, non lasciano dubbi sul fatto che, purtroppo, il gesto dell’artista è stato quantomeno azzardato visto che molta della pizza non è stata poi mangiata dai presenti.

Per molti appassionati della cantante ma non solo, si è trattato di una brutta caduta di stile. Per la compagna di Orlando Bloom, tra l’altro, non si tratta della prima volta in cui viene accostata per qualche ragione al cibo e alla pizza. Infatti, oltre ad essere stata testimonial della pubblicitò di Just Eat, nel lontano 2014 si era vestita proprio da grossa fetta di pizza ad una festa.

Di seguito un post Instagram con le immagini della vicenda:

