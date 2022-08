Vittorio Sgarbi non fa giri di parole e racconta di aver discusso con sua figlia per il suo rifiuto di provare a prendere parte al GF Vip.

Senza peli sulla lingua e senza fronzoli, anche quando si tratta di parlare dei suoi cari. Vittorio Sgarbi ha, infatti, raccontato di aver avuto un momento di discussione piuttosto teso con sua figlia Evelina a causa del Grande Fratello Vip, o meglio, a causa del rifiuto della ragazza di fare il provino per partecipare al noto reality condotto da Alfonso Signorini.

Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia per il GF Vip

Vittorio Sgarbi

Arrivano interessanti retroscena relativi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche su chi sarebbe potuto essere un potenziale concorrente ma ha “declinato” l’invito. A raccontare tutto è stato Vittorio Sgarbi che ha spiegato come sua figlia abbia scelto di non fare un provino per il noto reality.

Parlando a Novella 2000, il critico d’arte e politico ha rivelato anche che questa scelta della figlia Evelina abbia provocato tra loro un brutto litigio: “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”, il commento del buon Vittorio.

E ancora: “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista. Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF VIP non fosse degno di lei”. Il volto televisivo ha poi chiosato: “Quindi no, non la vedrete nel programma, per la gioia di chi ipocritamente le riconosce il merito di non essersi lasciata lusingare dall’idea del successo facile”.

Parlando poi di sé: “Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi, che si aspetta di vedermi annuire dinanzi ad un cachet di 400 mila euro, anzi 800 mila. Avrei accettato solo per 2 milioni. Non intendo svendere il mio tempo. Ho impegni da sindaco, assessore e deputato”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Sgarbi:

