Da Ibiza, Anna Tatangelo incanta tutti con le sue foto in bikini ma arrivano tante critiche alle quali non ha fatto mancare una dura replica.

Quando si parla di lei, per un motivo o per un altro, non si è mai tranquilli. Parliamo della bravissima e bellissima Anna Tatangelo che nelle ultime ore ha deliziato i suoi seguaci social con delle foto da urlo da Ibiza. Immagini in costume per la cantante che ha riscosso successo ma anche una serie di durissime critiche alle quali ha voluto rispondere per le rime.

Anna Tatangelo criticata: la risposta

Anna Tatangelo

Come detto, direttamente dalle vacanze a Ibiza, Anna Tatangelo ha condiviso sui social scatti di paesaggi mozzafiato ma anche alcune foto decisamente “calienti” che la riguardano. Gli ultimi scatti apparsi sui vari suoi profili social, infatti, sono un vero e proprio tripudio di bellezza e sensualità.

Le immagini della cantante con un costume verde succinto hanno raccolto una serie di commenti non tutti, però, positivi.

Tra quelli che sono leggibili sui vari social, infatti, ci sono diverse parole che suonano come delle vere e proprio bacchettate da parte, spesso, di donne. “Perché ti metti in mostra così?”, “Non far vedere in questo modo il tuo corpo”. Tante seguaci, infatti, l’hanno ripresa per il fatto di aver messo in mostra il fisico quasi a voler dare un valore materiale al proprio corpo. Qualcuno, addirittura . spiega Today – le avrebbe rimproverato di dare gli insegnamenti sbagliati al figlio.

Letti certi commenti, la Tatangelo ha deciso di rispondere e di farlo in modo piuttosto forte: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLo, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.

Di seguito, invece, il post in questione ma pubblicato su Instagram:

