Nelle scorse ore il battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al quale era assente però nonna Eleonora Giorgi: il motivo.

Lo scorso 25 luglio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno battezzato il loro piccolo Gabriele. Una cerimonia molto bella e sentita che ha visto Alfonso Signorini essere padrino del bimbo. A far parlare, però, oltre alla scelta del noto conduttore come figura importante per il bambin, era stata anche l’assenza di nonna Eleonora Giorgi. L’attrice 68enne, infatti, non aveva partecipato alla giornata e aveva scatenato i gossip.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro spiegano l’assenza di Eleonora Giorgi al battesimo

Clizia Incorvaia

Parlando a Chi, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno spiegato cosa sia accaduto a nonna Eleonora nei giorni in cui era previsto il battesimo del piccolo nipote: “Si tratta della solita storia di questi giorni e di questi ultimi anni: è stata a contatto con un mio cugino che poi si è scoperto positivo e lei, che comunque ora sappiamo essere negativa, non se l’è giustamente sentita di partecipare. Pensi lei come è stata per questo”, ha raccontato nello specifivo Paolo.

Assente alla cerimonia anche l’ex marito di Clizia, Francesco Sarcina, padre della sua primogenita Nina, 7 anni. “Si sarebbe divertito anche lui, in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai si è trovato un equilibrio…”, ha detto la Incorvaia interrogata sul tema.

Oltre ai genitori di Clizia, era presente pure Massimo Ciavarro, padre di Paolo che, da buon nonno, adora il piccolo nipote. “Gabriele è riuscito pure a fare perdere la testa al nonno, non lo vedevo da tanto tempo così felice e così divertito. Anche dalla festa. Poi noi tre ci somigliamo: Gabriele crescerà e diventerà ricciolino”, ha voluto sottolineare Paolo.

Di seguito, invece, un post Instagram della coppia con il padrino scelto per il Battesimo, Alfonso Signorini:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG