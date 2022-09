Ilary Blasi non ci sta e, dopo le recenti dichiarazioni di Alex Nuccetelli, decide di procedere per vie legali contro l’amico di Francesco Totti.

Alex Nuccetelli è l’unico che può parlare, in radio e in tv, dei segreti del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo le ultime dichiarazioni in cui parlava di un tacito accordo tra i due che consentiva relazioni extra coniugali, di questioni intime della coppia e di un presunto uomo di Milano legato alla Blasi, Ilary ha deciso di intervenire.

Ilary Blasi diffida Alex Nuccetelli

È stato lo staff della conduttrice romana a far sapere che Ilary, tramite l’avvocato Simeone, ha diffidato Nuccetelli. “lary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”, si legge nella nota stampa.

Per il pr romano, artefice dell’incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è arrivato il momento di tenere la bocca chiusa.

Lui, tuttavia, appresa la diffida da parte di Ilary, non è rimasto in silenzio e, attraverso un post Instagam, ha commentato: “Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi ‘aoo’ Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di Trevi!!’ invece mi diffida…’La riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio’”.

Per Nuccetelli, infatti, l’atteggiamento della Blasi sarebbe incomprensibile. Molti, però, ritengono che la conduttrice abbia fatto, anche questa volta, la mossa più giusta.

