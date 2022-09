Quattro giorni di quarantena per tutti i concorrenti del GF Vip che si sono spostati fuori dal Lazio per le elezioni del 25 settembre.

Come fanno i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 a votare? I concorrenti, infatti, sono ormai da una settimana chiusi nella casa e non potrebbero uscire per nessuna ragione. La giornata delle elezioni fa però eccezione, e ai concorrenti è stato dato il permesso di uscire dalla casa e recarsi alle urne.

Il programma ha però deciso una regola: chi, tra i concorrenti, esce dalla regione Lazio, deve fare almeno quattro giorni di quarantena in hotel. Una decisione presa per rispettare le regole covid e mantenere in sicurezza tutti i concorrenti all’interno del programma. Come avverrà quindi la diretta di stasera 26 settembre?

La decisione di Alfonso Signorini riguardo alla diretta

Alfonso Signorini

Niente panico: in puntata saranno presenti tutti i concorrenti, anche quelli in quarantena. Chi non è andato a votare o non è uscito dai confini laziali sarà presente in studio. Gli altri saranno invece in collegamento dall’hotel, scelto dalla produzione, in cui alloggiano per rispettare il periodo di quarantena.

I concorrenti che devono alloggiare in hotel potranno poi tornare all’interno delle casa giovedì 29 settembre, in tempo per la seconda diretta della settimana.

