A settembre arriva su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7: dai concorrenti a quando inizia, ecco tutto quello che c’è da sapere sul reality.

Il 14 marzo 2022 è terminato il Grande Fratello Vip più lungo di sempre: ben 183 giorni di reclusione nelle casa e addirittura 37 concorrenti che si sono alternati all’interno del reality che, come sempre, ha fatto registrare ottimi dati di ascolto. A vincere è stata Jessica Hailé Selassié. Ma ora è tempo di pensare al Grande Fratello Vip 7. A tal proposito, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguarda alla nuova edizione del seguitissimo e amatissimo reality show che, come sempre, va in onda su Canale 5.

Grande Fratello Vip 7: quando inizia?

La prima domanda a cui rispondiamo è: quando inizia il Grande Fratello Vip 7? L’inizio del programma è stato fissato per lunedì 19 settembre. I più attenti tra i fan del reality avranno magari notato che questa nuova edizione parte circa una settimana dopo rispetto alle ultime.

ALFONSO SIGNORINI

Il motivo è che così facendo Alfonso Signorini, spera di poter avere fin da subito una grande risposte da parte del pubblico da casa. Tra l’altro anche la prima edizione del Grande Fratello Vip, che è andata in onda nel 2016, era iniziata proprio il giorno 19 settembre.

Grande Fratello Vip 7: i concorrenti

Al momento non ci sono ancora ufficialità riguardo ai concorrenti che lunedì 19 settembre entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 7. Come sempre vedremo uomini e donne provenienti da vari ambiti: chi dal mondo della TV, chi da quello del cinema, chi dallo sporti e chi da quello del web e dei social network.

Grande Fratello Vip 7: il conduttore

A presentare il Grande Fratello Vip 7 sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Questa sarà la quarta edizione consecutiva il cui il giornalista è il presentatore del programma, dopo aver raccolto il timone da Ilary Blasi, che ha presentato le prime tre edizioni.

