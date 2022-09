Si intitola Sophia! ed è il docufilm su una delle più grandi dive del cinema italiano: Sophia Loren. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

E’ una delle più grandi dive del cinema italiano e internazionale che nella sua carriera ha vinto anche due Premi Oscar, il primo nel 1962 come Migliore Attrice protagonista in La ciociara, il secondo alla carriera ricevuto nel 1991. Di chi parliamo? Di Sophia Loren ovviamente. E proprio alla grande artista artista romana è dedicato il docufilm Sophia!. L’opera è diretta da Marco Spagnoli e la Rai ha deciso di mandare in onda martedì 20 settembre 2022, in occasione dell’88° compleanno dell’attrice. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Dove vedere Sophia! in streaming e in TV

Sophia! è trasmesso in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 circa. E dove vedere Sophia! in streaming? Su RaiPlay ovviamente. Sempre a partire dalle ore 21.25 è infatti possibile vedere in diretta streaming, sulla piattaforma on demand della Rai, il docufilm ma ci sarà anche la possibilità di vederlo in differita in qualsiasi altro momento.

Sophia Loren

Il docufilm Sophia! resterà infatti disponibile sull’elenco di RaiPlay in modo che possa essere vista da chiunque lo desideri in qualsiasi momento. Ricordiamo che RaiPlay è la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si può facilmente accedere sia da Smart TV che da smartphone, da tablet e anche da computer.

Sophia!: il film su Sophia Loren

In Sophia! viene ripercorsa tutta la vita dell’attrice napoletana, dalla nascita fino all’affermazione come attrice. Verrò raccontata la sua storia privata, il flirt avuto con Cary Grant, l’amore per Carlo Ponti, l’amicizia con Marcello Mastroianni.

E poi ancora verrà ripercorsa tutta la sua carriera grazie anche all’aiuto di sei attrici, Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino, che raccontano e analizzano l’eredità artistica di Sophia Loren,

