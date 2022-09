Dopo il successo della prima stagione, su Sky arriva Petra 2: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Una delle novità di Sky del 2020, per quanto riguarda le serie TV, è stata Petra. Una produzione italiana con protagonista Paola Cortellesi in un ruolo diverso da quelli a cui siamo abituati a vederlo: l’attrice non l’abbiamo infatti vista nelle solite veste comiche ma in quelle di un’ispettrice di polizia impegnata a indagare su alcuni casi di omicidio. Dopo il successo della prima stagione, da mercoledì 21 settembre 2022 su Sky va in onda Petra 2.

Petra 2: il cast della serie TV

La protagonista principale della serie TV è l’ispettrice Petra Delicato che, come detto in precedenza, è interpretata da Paola Cortellesi, che con la regista Maria Sole Tognazzi aveva già lavorato nel film Passato prossimo.

PAOLA CORTELLESI

A interpretare il viceispettore Antonio Monte è invece Andrea Pennacchi, il Pojana che gli spettatori di Propaganda Live conoscono bene in quanto presenza costante nel cast della trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi. Nel cast della serie TV.

Sono loro i due personaggi principali anche di Petra 2: in TV, nel corso dei vari episodi (in totale sono 4, così come nella prima stagione), si aggiungono poi altri personaggi.

Petra 2: la trama della serie TV

La serie TV Petra è ispirata alla collana di romanzi noir della scrittrice spagnola Alicia Gimenez-Bartlett. La trama di Petra 2, che è ambientata a Genova anziché a Barcellona, segue quindi quella dei romanzi

Come rivela la sinossi ufficiali della serie TV, Petra dovrà indagare su nuovi casi, per la precisione: “Un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio legato al passato, il furto di una pistola che svela il drammatico universo delle baby gang”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG