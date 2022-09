Se siete appassionati del mondo della moda, ecco dove vedere le sfilate della Milano Fashion Week in streaming gratis.

Gli appassionati di moda aspettano questo evento da tempo, ora finalmente ha preso il via: parliamo della Milano Fashion Week 2022 in programma dal 20 al 27 settembre nel capoluogo lombardo. I numeri della kermesse spiegano l’importanza dell’evento: 68 sfilate, 30 eventi collegati, 104 presentazioni. Tante le prestigiose firme presenti, ma chi non potrà essere presente fisicamente e assistere dal vivo all’evento, come può fare per vedere la Milano Fashion Week in streaming (e gratis)? Vediamolo insieme.

Dove vedere la Milano Fashion Week 2022 in streaming

Si possono vedere gli eventi della Milano Fashion Week 2022 in diretta streaming e gratis sul sito live.cameramoda.it. In questo modo dal vostro computer, dal tablet o dallo smartphone potrete seguire i vari eventi come se foste a Milano.

Sfilata di moda

Ma non solo potranno essere viste le varie sfilate in diretta streaming, una volta che saranno terminate su Camera Moda TV sarà possibile rivedere tutte le sfilate, basta collegarsi al sito www.cameramoda.it/it/archivi/camera-moda-tv/.

Milano Fashion Weeke 2022 in diretta streaming: il programma delle sfilate

Qui di seguito, giorno per giorno con tanto di orario, ecco l’elenco completo di tutte le sfilate della Milano Fashion Week 2022 che sono trasmesse in diretta streaming su live.cameramoda.it. Le stesse sfilate le ritroverete poi su Camera Moda TV.

Mercoledì 21 Settembre

9.30 > Simonetta Ravizza

12.30 > RoccoBarocco

Giovedì 22 Settembre

19 > Albino

20 > Anteprima

Venerdì 23 Settembre

11.30 > 2012 Les Copains

14.00 > C’N’C Costume National

17.00 > Gabriele Colangelo

18.00 > Marco De Vincenzo

Sabato 24 Settembre

11.30 > Mila Schon

15.00 > Silvio Betterelli

Domenica 25 Settembre

15.00 > Byblos

17.00 > Massimo Rebecchi

Lunedì 26 Settembre

16.00 > Normaluisa

Martedì 27 Settembre

10.00 > Chicca Lualdi

10.45 > Cristiano Burani

11.30 > Erkan Coruh

12.15 > New Upcoming Designer: Mauro Gasperi, Sergei Grinko, Francesca Liberatore

Riproduzione riservata © 2022 - DG