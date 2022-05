Ecco dove vedere Westworld in streaming in italiano: è la serie TV prodotta da HBO con protagonista Evan Rachel Wood.

Dramma, fantascienza, thriller, western: la serie TV Westworld unisce alla perfezione tutti questi generi e forse è proprio questo uno dei segreti che le hanno permesso di essere molto seguita e molto amata in tutto il mondo. Prodotta da HBO, la serie TV in Italia è trasmessa da Sky Atlantic, ma chi non è abbonato alla piattaforma satellitare come può fare per vedere i vari episodi di tutte le stagioni di Westworld? La risposta è grazie ad alcune piattaforme streaming.

Dove vedere Westworld in streaming in italiano

Gli abbonati a Sky potranno, ovviamente, vedere Westworld in streaming sulla piattaforma Sky Go (accessibile dai vari dispositivi), ma tuti gli episodi poso essere visti anche su un’altra piattaforma streaming: Now TV. Anche in questo caso è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

Se non avete sottoscritto alcun abbonamento e non avete intenzione di farlo, ci sono altre tre soluzioni per poter vedere gli episodi di Westworld in streaming in italiana: la prima è su Rakuten TV, la seconda è su Chili mentre la terza è su Microsoft.com.

Se optate per una di queste tre opzioni, potrete vedere tutte le puntate di tutte le stagioni di Westworld senza sottoscrivere alcun abbonamento ma acquistando ogni singolo episodio (il prezzo su Chili e su Rakuten TV è di 1,99 euro a puntata).

Dove vedere Westworld in streaming gratis?

Ma dove vedere Westworld in streaming gratis? Purtroppo non è possibile. Le piattaforme di streaming che mettono a disposizione i propri contenuti agli utenti in maniera gratuita, come per esempio RaiPlay, non hanno i diritti di trasmissione della serie TV con protagonista Evan Rachel Wood nei panni di Dolores Abernathy.

