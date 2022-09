Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli episodi della seconda parte di Imma Tataranni 2 che arrivano su Rai 1.

Imma Tataranni 2 l’avevamo lasciata circa un anno fa, quando era stato trasmesso il quarto e ultimo episodio della prima parte di stagione. Da quel 9 novembre del 2021 sono in tanti i fan che attendono che la fiction con protagonista Vanessa Scalera torni sul piccolo schermo e finalmente l’attesa è finita. Quando inizia Imma Tataranni 2 su Rai 1? I quattro episodi della seconda porta sono trasmessi a partire da martedì 27 settembre 2022. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla seconda parte della seconda stagione.

Quando inizia Imma Tataranni 2? Gli episodi in TV

I quattro episodi restanti di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 vanno in onda su Rai 1, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa, martedì 27 settembre, giovedì 29 settembre, giovedì 6 ottobre e infine giovedì 13 ottobre.

Matera Basilicata

Se non vi ricordate bene quello che è accaduto nei precedenti quattro episodi della seconda stagione, potete fare un ripasso rivedendoli tutti e quattro in streaming su RaiPlay.

Imma Tataranni 2: le anticipazioni e il cast

Come detto in precedenza, la protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è interpretata da Vanessa Scalera. Nel cast della serie TV troviamo anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi e Carlo De Ruggeri.

Ma cosa succederà nei nuovi episodi? “Le puntate che stanno per andare in onda affrontano e sviscerano ulteriormente la crisi. Imma e Pietro dovranno fare i conti con un momento complicato della loro vita di coppia” ha spiegato il regista Francesco Amato.

“Grazie a Vanessa e alla sua bellezza abbiamo riscritto i canoni della fotogenia in televisione, questo ci ha permesso di avvicinare i personaggi alle persone, rendendo universali le nostre storie. Tataranni è una persona umile, spigolosa, normale, che affronta piccoli problemi nella propria quotidianità e grandi nella sfera professionale. Imma racconta come una donna si confronta in un mondo maschile ribaltando i canoni, quello che sta avvenendo nella nostra società. Lei intercetta il cambiamento, il pubblico sente il personaggio vicino” ha continuato il regista parlando a La Repubblica.

