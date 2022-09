Ecco le location di Nessuno come noi, film con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum che racconta una passionale storia d’amore.

Nessuno come noi è una passionale storia d’amore tra una giovane, bella e anticonformista professoressa di un liceo e il padre di un suo studente, un professore universali di diversi anni più grande di lei. Si può riassumere così la trama della pellicola diretta da Volfango De Biasi che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2018. Vediamo ora quali sono le location di Nessuno come noi, i luoghi che fanno da sfondo alla storia d’amore tra la professoressa Betty e il docente universitario, Umberto.

Nessuno come noi: le location del film

La storia raccontata in Nessuno come noi è ambientata a Torino ed è proprio nel capoluogo di regione del Piemonte che il regista Volfango De Biasi ha effettuato le varie riprese del film.

Torino

Una delle location principali della pellicola è il liceo dove insegna la protagonista, Betty, e che è frequentato dal figlio di Umberto. Nella realtà si tratta del Liceo Scientifico Segrè, un istituto molto conosciuto a Torino situato nella precollina.

Tra le location di Nessuno come noi ci sono poi altri luoghi di Torino come la Galleria Umberto I, il Parco del Valentino, i Murazzi del Po. Poi ancora la centralissima Piazza Vittorio Veneto e il B&B Antica Villa del Nobile. In totale le riprese del film sono durate circa 5 settimane e tutte le scene sono state girate tra novembre e dicembre del 2017.

Nessuno come noi: il cast del film

A vestire i panni dell’anticonformista professoressa Betty Bottone è Sarah Fleberbaum, l’altro grande protagonista di Nessuno come noi è Alessandro Preziosi che interpreta il ruolo del docente universitario Umberto Fioravanti. Nel cast del film troviamo poi Christiane Filangieri, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea e Leonardo Pazzagli.

Riproduzione riservata © 2022 - DG