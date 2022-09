Ecco dove vedere i risultati delle elezioni del 25 settembre in TV e in streaming: tutti i programmi da seguire.

Dopo settimane di campagna elettorale, domenica 25 settembre 2022 è il giorno delle elezioni politiche. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 e possono votare (per la prima volta anche per il Senato) tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. Le elezioni saranno ovviamente seguite dalle varie televisioni e sono tanti i programmi nei vari canali che seguiranno gli exit poll e l’esito delle elezioni, con vari collegamenti dalle sedi dei partiti, ospiti in studio e interviste ai vari candidati. Vediamo allora come seguire l’esito delle elezioni in streaming e in TV.

Dove vedere l’esito delle elezioni 2022 in streaming e in TV

Partiamo da Rai 1, non manca ovviamente Porta a Porta – Speciale Elezioni con Bruno Vespa che, a partire dalle ore 22.40, inizierà a seguire gli exit poll e successivamente l’esito dello spoglio. Su Rai 2 a partire dalle ore 24, un’ora dopo la chiusura dei seggi, lo spoglio elettorale sarà seguito dal Tg2 Speciale Elezioni, su Rai 3 dalle 22.40 va invece in onda il Tg3 Speciale Elezioni.

urne voto elezioni 2022 italia

Su Rainews24 lo speciale inizierà invece alle 22.30 e l’esito dello spoglio verrà seguito fino alle 2 del 27 speciale con una vera propria maratona in cui si alterneranno conduttori, inviati e opinionisti. Tutti questi programmi, dal Tg3 Speciale Elezioni a Porta a Porta, in streaming potranno essere seguiti su RaiPlay.

Passando alle reti Mediaset, su Rete 4 va in onda, a partire dalle ore 21.20, una speciale puntata di Quarta Repubblica – Vincitori e vinti. Su La 7 non manca ovviamente la Maratona Mentana che inizierà alle ore 22 e proseguirà tutta la notte.

Infine, le elezioni 2022 in TV sono seguite anche da Sky TG24 con una maratona simile a quella di Rainews che partirà domenica alle ore 22.30 che terminerà alle 00.30 di martedì con una serie di conduttori e inviati che si alterneranno. Lo speciale di Sky TG24 può essere seguito anche in streaming su Sky Go.

