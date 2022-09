A che ora inizia la Maratona di Mentana per le elezioni politiche del 25 settembre e dove vederla in streaming? Tutto ciò che c’è da sapere.

Possono esserci le elezioni senza la Maratona di Enrico Mentana? Ovviamente no. E’ così che anche per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 su La7 va in onda uno speciale che seguirà l’esito delle votazioni con gli interventi di tanti ospiti, i collegamenti degli inviati e le interviste ai vari candidati che commenteranno i risultati dello spoglio. Un appuntamento quello con lo speciale condotto da Enrico Mentana che è molto atteso (quasi come il risultato stesso delle elezioni), vediamo allora dove seguirlo anche in streaming se non si ha la possibilità di vederlo in TV.

Dove vedere la Maratona Mentana in streaming e in TV

Lo Speciale elezioni politiche di Enrico Mentana va in onda su La7 a partire dalle ore 22.00. Ma dove vedere la Maratona Mentana in streaming? Per chi non avesse la possibilità di seguirla in TV, c’è la possibilità di vederla in diretta streaming sul sito ufficiale della TV (www.la7.it), ovviamente in maniera del tutto gratuita. Al sito www.la7.it si può accedere sia da computer che da tablet e smartphone.

Enrico Mentana

La Maratona Mentana proseguirà tutta la notte e prenderà il posto per una domenica a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti che ogni domenica sera in prima serata va in onda su La7.

Maratona Mentana sui social

La Maratona Mentana è diventato ormai un vero e proprio evento seguitissimo da milioni di italiani, lo dimostra anche il fatto che l’hashtag #MaratonaMentana spopola sui social, finendo nei trend topic, ogni volta che su La7 va in onda uno speciale per seguire l’esito delle elezioni. E sono tanti coloro che loro che seguono il programma interagendo proprio attraverso l’utilizzo di questo hashtag.

Riproduzione riservata © 2022 - DG