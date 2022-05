Ecco quali sono tutte le location di Nostalgia, il film diretto da Mario Martone che è stato presentato al Festival di Cannes 2022.

Il regista Mario Martone, fin dal suo debutto sul grande schermo con Morte di un matematico napoletano, ha spesso messo la propria città, Napoli, al centro delle sue opere. Lo ha fatto anche con Nostalgia, film che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2022 e che da mercoledì 25 maggio è distribuito nelle sale cinematografiche italiane. La pellicola è un adattamento dell’omonimo romanzo del 2016 scritto da Ermanno Rea. Vediamo ora quali sono i vari luoghi in cui è stato girato Nostalgia.

Nostalgia: le location del film

Nostalgia, come detto in precedenza, è ambientato a Napoli ed è stato interamente girato anche nel capoluogo di regione della Campania. Tra le location principali troviamo la Basilica di Santa Maria alla Sanità, ovvero la celebre chiesa che domina il Rione Sanità.

Pierfrancesco Favino

Tra le location troviamo poi anche diversi altri luoghi del Rione Sanità: via Fontanelle, vico Lammatari e via Sanità. Ma non solo: tra le location di Nostalgia troviamo anche il guantificio Omega e poi il Tondo di Capodimonte, la celebre piazza situata nel quartiere Stella a Napoli.

Nostalgia: il cast del film

Il protagonista principale di Nostalgia è Felice, il personaggio interpretato da Pierfrancesco Favino, ovvero un uomo che decide di tornare a Napoli, per la precisione nel Rione Sanità dove è nato, a distanza di quaranta anni da quando se ne era andato per cercare di cambiare e non finire sulla brutta strada che stava intraprendendo da ragazzo.

Nel cast di Nostalgia troviamo poi anche Francesco Di Leva, Tommaso Ragno (che interpreta Oreste, amico di infanzia del protagonista), Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artemio, Salvatore Striano, Margherita Mazzucco e Virginia Apicella.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG