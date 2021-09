Can Yaman è il protagonista maschile di Viola come il mare: dalla trama al cast, tutto sulla fiction di Canale 5.

I fan e soprattutto le fan di Can Yaman potranno rivederlo su Canale 5: l’attore turco è infatti il protagonista di Viola come il mare, fiction che è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. Si tratta di un giallo ambientato in Sicilia, per la precisione a Palermo, dove Can Yaman vestirà i panni del poliziotto: il personaggio principale della fiction non è però il suo, ma è la Viola che è nominata anche nel titolo della serie TV. E a proposito di Viola come il mare, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Viola come il mare: il cast

Chi interpreta allora il ruolo della protagonista della fiction, Viola? Francesca Chillemi. L’attrice siciliana ha già lavorato al fianco di Can Yaman in Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 di cui è una delle principali protagoniste: l’attore turco, infatti, è apparso in un episodio della sesta stagione. Quella volta non aveva avuto un ruolo di primo piano a differenza di quanto avviene in Viola come il mare.

Francesca Chillemi

Nella fiction di Canale 5, Can Yaman veste i panni del poliziotto Francesco Demir, soprannominato Zelig, che si troverà a lavorare fianco a fianco con la protagonista.

Viola come il mare: la trama

La Viola interpretata da Francesca Chillemi è una giornalista affetta da sinestesia, un disturbo della percezione degenerativo che determina e modifica il suo modo di approcciarsi alla realtà che la circonda. Dopo la morte per omicidio di una ragazza, Romina, Viola inizia a indagare sull’accaduto cercando di scoprire cosa le accaduto e chi l’ha uccisa.

La giornalista entra così in contratto con il poliziotto Francesco Demir, a cui lei stessa dà come soprannome Zelig. Nei vari episodi di Viola come il mare vedremo così intrecciarsi le indagini alle storie personali dei due protagonisti.