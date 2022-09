Il programma di Antonio Ricci torna martedì 27 settembre ad inaugurare la nuova stagione ci sarà un tapiro d’oro gigante.

Striscia La Notizia, programma ideato da Antonio Ricci, è arrivato alla sua 35° edizione. Martedì 27 settembre su Canale 5 alle 20:35 inizierà la nuova stagione, condotta da Alessandro Siani e Luca Argentero. Ad accompagnare i due nuovi conduttori ci saranno due nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

La novità dal punto di vista degli inviati sono invece i fratelli siciliani Fabrizio e Federico Sansone, in arte “i sansoni”, che si occuperanno della questione spinosa del caro bollette. Per quanto riguarda la categoria “Ambiente Ciovani” il nuovo arrivato è Federico Tomasi, 12 anni, il più giovane scalatore ad aver raggiunto la vetta del Cervino. Ad inaugurare la nuova stagione sarà però un tapiro d’oro, non in formato normale ma gigante!

Il tapiro d’oro gigante al PD

Tapiro d’oro

Il tapiro d’oro gigante verrà consegnato nella prima puntata del programma direttamente al Partito Democratico, in seguito alla sua disfatta alle elezioni del 25 settembre, che hanno visto trionfare la coalizione del centro destra. Vittoria che ha fatto piacere a Enrico Lucci, che sempre nella puntata di sta sera sfoggerà una maglietta con scritto: “Giorgia sono tuo”. Infine, alcune dichiarazioni esclusive di Ilary Blasi…in versione deepfake.

