Ecco le location di Tolo Tolo, il quinto film con protagonista Checco Zalone che ha sbancato i botteghini di tutta Italia.

Checco Zalone al cinema è sinonimo di successo: è così che dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle e Quo vado?, anche con Tolo Tolo l’artista pugliese ha sbancato i botteghini. Tolo Tolo è stato inoltre il primo film in cui, oltre che essere l’attore protagonista, Checco Zalone si è cimentato anche da regista. E per questa sua prima volta ha deciso di muovere la macchina da prese da una parte all’altra del mondo, dall’Africa all’Europa, dal Kenya all’Italia.

Dove è stato girato Tolo Tolo? Il via alle riprese in Kenya

Una parte de film è ambientata in Africa e una delle nazioni scelte per ospitare la troupe è stato il Kenya. Per cinque settimane Checco Zalone e tutta la troupe sono stati a Malindi.

E se il titolo del film è Tolo Tolo e non L’amico di scorta, come originariamente previsto, è proprio a causa di un divertente equivoco avvenuto durante le riprese in Kenya: alcune comparse avrebbero dovuto attraversare a nuoto il fiume Sabaki, su indicazione di Checco Zalone ogni attore avrebbe dovuto compiere l’azione “solo solo”. La frase è stata ripetuta dall’interprete che l’ha però modificata in “tolo tolo” ispirando così il comico pugliese.

Tolo Tolo, tra le location del film c’è anche la Puglia

Oltre che il Kenya, anche un altro stato africano ha ospitato la troupe del film: il Marocco. Ripercorrendo la strada verso nord. Checco Zalone e company si sono poi trasferiti a Malta e ovviamente in Italia, dove è stato girato una buona parte del film.

La Puglia, terra natale di Checco Zalone, non poteva non essere protagonista anche in questo film: è così che nel film possiamo vedere Acquaviva delle Fonti e Gravina. Altre scene sono poi state girate a Roma e nel centro storico di Trieste.

