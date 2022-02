Pio e Amedeo tornano a condurre Emigratis, il programma questa volta va in onda in prima serata su Canale 5.

A quattro anni di distanza dalla messa in onda dell’ultima edizione, Pio e Amedeo tornano a condurre Emigratis. L’edizione del 2022, a differenza di tutte le altre precedenti, non sarà trasmessa su Italia 1 ma è stata “promossa” su Canale 5, sempre in prima serata. La rete ammiraglia del gruppo Mediaset è ormai diventata la casa del duo comico pugliese che, proprio su Canale 5, hanno condotto anche Felicissima sera. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Emigratis 2022.

Emigratis 2022: quando inizia?

Non c’è ancora una data di inizio per Emigratis 2022, anche se dalle prime informazioni la trasmissione arriverà su Canale 5 nella primavera, dopo che sarà terminata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: le varie puntate dovrebbe andare in onda nel palinsesto al giovedì sera.

PIO E AMEDEO

Emigratis 2022 per Pio e Amedeo è una sorta di ritorno alle origini, visto che proprio grazie a questo format i due comici pugliesi hanno avuto un grande successo, riuscendo ad arrivare anche in prima serata proprio con Felicissima Sera (che con il ritorno di Emigratis non dovrebbe però tornare sul piccolo schermo).

Emigratis: il programma di Pio e Amedeo

Resta da capire se il format di Emigratis 2022 sarà identico a quello delle precedenti edizioni. Qualche cambiamento potrebbe esserci, considerato anche che il programma cambia anche la collocazione nel palinsesto, passando dalla seconda serata su Italia 1 alla prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che nelle scorse edizioni di Emigratis i due protagonisti, Pio e Amedeo, giravano il mondo facendosi ospitare e a spese dai vari personaggi famosi che incontrano per le varie città, da Parigi a New York, dagli Emirati Arabi Uniti a Inizia.

