Giorgia Meloni pubblica sui social la dedica di sua figlia Ginevra post vittoria delle elezioni.

Giorgia Meloni, leader del partito più votato dagli italiani nelle elezioni del 25 settembre, Fratelli D’Italia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il messaggio che le ha scritto sua figlia di 6 anni. La donna è mamma di Ginevra, avuta nel 2016 con il suo compagno: il giornalista televisivo Andrea Giambruno. Tra le tante congratulazioni per il suo successo che la donna ha ricevuto in queste ore, questa è sicuramente quella che le rimarrà per sempre nel cuore.

La dedica della figlia di Giorgia Meloni sui social

Un messaggio dolce e affettuoso in seguito alla vittoria della sua mamma Giorgia. La dedica di Ginevra: “Cara mammina! Sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto“. La donna ha pubblicato il post su Instagram e come didascalia alla foto ha aggiunto l’emoticon di un cuore rosso.

La politica è legatissima alla sua famiglia, e questa notte, sul palco allestito da Fratelli D’Italia, ha dichiarato: “Voglio ringraziare la mia famiglia. Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”.

