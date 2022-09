Francesco Totti spegne 46 candeline e, nel giorno del suo compleanno, i primi a fargli gli auguri social sono i figli Cristian e Chanel.

È un periodo turbolento per Francesco Totti, finito nella bufera del gossip dopo l’annuncio della separazione dalla ex moglie Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma, simbolo della bandiera giallo rossa, è da tempo assente sui social, ma è molto presente sui magazine che si occupano di cronaca rosa. Nelle ultime ore, però, il Pupone è tornato ad essere attivo su Instagram per condividere gli auguri che i figli Cristian e Chanel gli hanno fatto nel giorno del suo 46esimo compleanno.

Cristian e Chanel, gli auguri per papà Totti

Con una foto che mostra Cristian e il padre Francesco Totti mentre indossano la maglia della Roma e si guardano negli occhi, il primogenito dell’ex calciatore e di Ilary Blasi ha scritto: “Auguri Vita, ti amo da morire”.

Poco dopo è arrivato il messaggio della secondogenita Chanel, che nelle ultime settimane aveva fatto chiacchierare per alcuni TikTok che sembravano delle frecciate indirizzate ai genitori.

“Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”, ha scritto la ragazza a corredo di una foto che la ritrae abbracciata al padre in una smorfia simpatica.

