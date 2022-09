Orietta Berti, stanca delle critiche sul ruolo di opinionista al Gf Vip e delle indiscrezioni sul cachet percepito, ha sfuriato in diretta.

In apertura della diretta di ieri, 26 settembre, del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha salutato, come di consueto, il pubblico e le opinioniste che lo affiancano in questa edizione del reality show. Orietta Berti ha così colto la palla al balzo per togliersi, una volta per tutte, un sassolino dalla scarpa. Quella della cantante è stata una vera e propria sfuriata contro chi insiste nel dire che abbia accettato di fare l’opinionista al Gf Vip perché pagata più che bene.

Orietta Berti: “Per il Gf Vip ho rifiutato tre contratti”

“Sono stanca di sentirmi dire: ‘è andata lì per interesse, non perché le piace la trasmissione e adora Alfonso’ – ha sbottato la Berti cogliendo tutti alla sprovvista – . Devo dire a questi signori che mi mettono in bocca parole che non ho mai detto che per venire da te (Alfonso Signorini, ndr), che ti voglio bene, ho lasciato perdere tre contratti importantissimi che ho fatto l’anno scorso e che avrei rifatto quest’anno”.

“Ho lasciato trasmissioni importantissime perché ti stimo molto – ha aggiunto la cantante mentre Alfonso Signorini le esprimeva tutto il suo affetto – .E perché volevo fare qualcosa di nuovo!”.

Applausi per lei da parte del pubblico in studio. Sonia Bruganelli, invece, ha ironizzato: “Io volevo dire che non ho lasciato niente per essere qui!”.

