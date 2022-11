Cosa è successo nell’ultimo weekend? Il gossip vede protagonisti Verissimo e Ballando con le stelle!

Cosa è accaduto durante questi ultimi giorni? Il gossip del weekend si concentra su Ballando con le stelle, sempre ricco di tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Verissimo invece ha visto protagonista un dimagrito Federico Fashion Style che si è raccontato dopo la separazione dalla moglie e la verità di Wanda Nari su Icardi. Ecco le notizie più interessanti!

Le news di gossip del weekend

Dopo 17 anni d’amore Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati. Sabato Federico Lauri è stato ospite a Verissimo e subito Silvia Toffanin ha notato il dimagrimento dell’uomo. La donna commenta così: “Mi spiace vederti così, sei dimagritissimo” e subito la risposta dell’uomo: “Sono dimagrito perché non sto passando un momento facile. Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua. Non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al suo fianco”.

Sempre a Verissimo è stata ospite Wanda Nari che ha rivelato alcuni retroscena sul suo matrimonio, ormai finito, con il calciatore mauro Icardi. La decisione della separazione è arrivata direttamente dalla donna dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti sul cellulare del marito. Ha commentato così la situazione che sta vivendo con il calciatore: “Possiamo dire che siamo in una pausa. Siamo una famiglia e quindi non si sa mai. Non stiamo insieme da due mesi, ma abbiamo cinque bambini e poco fa ero al telefono proprio con lui. Il fatto è che quando una cosa si rompe è difficile rimetterla a posto“.

Per quanto riguarda Ballando con le stelle, sono sempre forti le tensione tra il giudice Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Nella puntata di sabato c’è stata infatti una nuova lite tra le due donne che sembra celare un’antipatia molto profonda. La lite è avvenuta subito dopo l’esibizione della concorrente Luisella Costamagna poichè Selvaggia Lucarelli ha interrotto Carolyn Smith che esprimeva il suo giudizio. “Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me” ha detto Smith e Lucarelli ha subito ribattuto: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi”.

Paolo Bonolis si commuove per un messaggio della figlia

A Domenica In è stato intervistato Paolo Bonolis che si è commosso dopo aver ricevuto un messaggio dalla figlia Adele in cui la ragazza fa i complimenti al papà per il suo nuovo libro Notte fonda. Il messaggio dolce è stato: “Sono molto felice di come sta andando il tuo libro e lo leggerò con amore. E so che con lo stesso amore leggerai il mio quando riuscirò a finirlo”.

La mamma di Nadia Toffa a Verissimo

Altra ospite di Verissimo è stata la mamma della conduttrice Nadia Toffa, scomparsa per un cancro nell’agosto del 2019. “Si tira avanti, ma il dolore è straziante. Però per fortuna ho molta fede e la fede mi aiuta tanto. Anche Nadia la aveva. E mentre lei ha vissuto quei due anni, pregavamo insieme”.

