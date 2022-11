Dj Ringo si è raccontato a tutto tondo sul Corriere della Sera: ha espresso le sue opinioni sulla musica attuale e ha parlato delle sue ex.

Dj Ringo, pseudonimo di Rocco Maurizio Anaclerio, si è raccontato a tutto tondo sul giornale Corriere della Sera. L’uomo ha parlato delle sue ex ed è finito anche a commentare il panorama musicale italiano attuale. Per quanto riguarda la sua gioventù, l’uomo ha confessato di poter scrivere un’enciclopedia rispetto alle trasgressioni che ha vissuto ma ci tiene anche a precisare: “Non sono mai stato affascinato dalle droghe e non bevo perché sono allergico all’etanolo. Sono sempre stato attratto dal s*sso e dalle donne, da un’orgia, qualcosa di viscerale… poi è arrivato l’Aids a rovinare tutto. Ho ripetuto la terza media perché feci a botte in classe e fui espulso”.

Dj Ringo: opinioni sulla musica di oggi e le ex

Per quanto riguarda il panorama musicale attuale Ringo scrive: “Mi fa c*gare. Ho sentito ‘Viola’ di Fedez e Salmo: non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. I Maneskin? Terrificanti anche loro. Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Mi dispiace e sono pronto a ricredermi…”.

Dj Ringo parla anche delle sue ex e commenta: “Con Elenoire Casalegno siamo amici, è la madre di mia figlia Swami, come potrei parlarne male? Mi spiace quando vedo separazioni burrascose, come ora quella fra Totti e Ilary, rimango basito. Non riuscirei a fare questa guerra pubblica.

Ringo ha anche parlato di Francesca Piccini: “Tra le mie ex non ho mai avuto nemiche, come mi sono messo insieme con il sorriso, da giocherellone, altrettanto ho fatto quando mi sono lasciato. Trovo assurdo farla finire in guerra, se è stato amore”.

