Ornella Vanoni, ospite a Che tempo che fa, entra in studio con le stampelle e racconta l’incidente che ha avuto: ecco cosa è successo.

Ospite al programma Che tempo che fa, Ornella Vanoni fa il suo ingresso in studio con le stampelle, suscitando la preoccupazione del pubblico in studio e da casa. Dopo un video in cui è stata raccontata la sua carriera musicale straordinaria, la donna racconta a Fabio Fazio la dinamica dell’incidente che l’ha coinvolta.

L’incidente di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha raccontato di essere caduta a causa di una buca per strada: “Stavo tornando a casa, pioveva, era buio, c’era una buca e sono inciampata”. Fortunatamente proprio in quel momento è passato un signore che, sentendola urlare, ha fermato la macchina e l’ha aiutata. L’uomo ha subito chiamato l’ambulanza dato che la donna non riusciva più ad alzarsi. Arrivata al pronto soccorso però, i medici sbagliano a leggere la lastra. La sua frattura del femore viene notata quindi solo in un secondo momento.

Durante il programma spiega: “Oltre al dolore ho vissuto nell’ansia perché è successo a pochi giorni dall’inizio del mio nuovo tour.” Il tour si chiama “Le donne e la musica” e vede protagonista la donna insieme ad altre cinque giovani artiste. L’inizio del tour era previsto per il 10 novembre ma a causa dell’incidente è stato rinviato al 3 dicembre. Lo spettacolo inizierà da Padova e arriverà anche sia a Roma che a Milano.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG