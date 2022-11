Francesco Totti festeggia il compleanno del figlio Cristian con la fidanzata Noemi Bocchi: Ilary Blasi assente.

Gran festeggiamenti domenica per il compleanno del figlio di Francesco Totti. Cristian, che ha compiuto 17 anni, è stato festeggiato dalla famiglia in un ristorante caro al calciatore “L’isola del pescatore” a Santa Severa. Proprio il ristorante ha pubblicato, sui suoi profili social, le foto della festa.

Totti: i festeggiamenti con Noemi Bocchi

Cristian ha festeggiato il suo compleanno in un pranzo pieno di invitati e posa nelle foto con il padre Totti e la sua piccola sorellina Chanel. Nei video pubblicati dal ristorante si vede anche che tra gli invitati è presente la nuova fidanzata del calciatore: Noemi Bocchi che applaude felice all’arrivo della torta la tavolo.

Manca all’appello la mamma del ragazzo, Ilary Blasi, visto il difficile rapporto che è venuto a crearsi con l’ex marito in seguito alla separazione. Probabilmente la donna festeggerà il compleanno del figlio in un secondo momento. La donna però già al mattino aveva pubblicato sui social un augurio speciale per Cristian: “Tanti auguri amore mio”, la dedica che accompagna una foto in cui è incinta 17 anni fa.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ormai i due fidanzati sono inseparabili e la loro storia d’amore è più forte che mai. Recentemente, infatti, i due sono stati avvistati nel quadrante nord di Roma mentre cercavano un appartamento da comprare e rendere il loro nido d’amore. Le foto, pubblicate dal giornale Chi, mostrano la coppia visitare, insieme ad un agente immobiliare, un attico e un super attico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG