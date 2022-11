Musicista e compositore, è venuto a mancare a soli 54 anni: il mondo della musica perde un grande talento.

Il cantante Alex Britti si trova a dover affrontare un tragico lutto. È venuto infatti a mancare il bassista che l’ha accompagnato durante tutta la sua carriera musicale. Fabrizio Sciannameo, musicista, compositore per il cinema e per la televisione, è scomparso a soli 54 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. Alex Britti condivide un post sui suoi canali social per salutare l’amico che l’ha aiutato nella composizione di tutti i suoi dischi.

Alex Britti: la dedica a Fabrizio Sciannameo

È stato lo stesso Alex Britti a dare l’annuncio della morte di Fabrizio Sciannameo sui social. Ad accompagare diverse foto della loro carriera insieme, la dedica del cantante nei confronti dell’amico: “Quante ne abbiamo passate insieme!! dal ‘96 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e cazzate Fabrizio“.

Sciannameo lascia un grande vuoto sia nella vita di tutti quelli che lo conoscevano sia nel mondo della musica. Professionalmente ha lavorato a moltissime colonne sonore per il cinema e la televisione. È nota a tutti la musica, composta proprio da lui, che accompagna il gioco della “ghigliottina” nel programma L’Eredità, lo show di Rai1. Oltre ad Alex Britti ha lavorato anche con Edoardo Bennato ma anche con altri nomi noti come: Gino Paoli e Alex Baroni.

