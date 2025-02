Adriana Volpe ha un nuovo amore: la confessione in diretta tv

Ospite de ‘La Volta Buona’, Adriana Volpe ha raccontato la sua gioia per il nuovo amore che da qualche tempo ha trovato.

La pace in diretta a ‘La Volta Buona’ con Magalli e adesso le parole sul suo nuovo amore. Adriana Volpe ha raccontato per la prima volta a Caterina Balivo, nel salotto di Rai 1, alcuni dettagli in merito alla sua vita privata e al rapporto con il nuovo fidanzato con il quale, per la verità, sta ormai da diversi mesi.

Adriana Volpe parla di amore a La Volta Buona

Intervenuta a ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Adriana Volpe è stata sorpresa dalla conduttrice, Caterina Balivo, fin dalle prime battute della puntata odierna. La presentatrice, infatti, ha giocato un po’ con la sua ospite mettendola alle strette in relazione al suo bel momento a livello sentimentale, con la nuova relazione diventata a tutti gli effetti ufficiale.

Adriana Volpe – www.donnaglamour.it

Stuzzicata dalla Balivo, la Volpe ha ammesso di essere felicemente fidanzata da qualche tempo. Il fortunato sarebbe Dario Costantini che a quanto pare sta permettendo alla showgirl di ritrovare, dopo un periodo negativo, la serenità e la felicità. “Stringetemi sulla Volpe emozionata”, ha detto la Balivo alla regia mentre provava a stuzzicare la sua ospite. “Non me l’aspettavo”, ha detto la diretta interessata.

La storia con il nuovo fidanzato

A quel punto, la Volpe ha parlato apertamente della sua situazione sentimentale: “È successo tutto lì, io stavo facendo quell’intervista, io lo guardavo negli occhi, ascoltavo le sue risposte però guardavo oltre, guardavo quegli occhi, quella profondità di sguardo”, ha dichiarato la donna evidentemente molto presa e innamorata.

“Però ho sentito, sai quando dicono Cupido che lancia una freccia? In quel momento sono sentita trafitta, ho detto che persona profonda, seria, affidabile. Poi conoscendolo, perché ci siamo avvicinati davvero in punta di piedi, mi ha colpito anche la serietà, è una persona riservata, garbata, estremamente educata e una cosa che mi piace tantissimo di lui è il senso di responsabilità che ha”, ha continuato a ‘La Volta Buona‘”.

La donna ha spiegato anche il tipo di rapporto che ha con il suo fidanzato: “Faccio un esempio. Lui va a dormire tardi la sera, e so che verso le 2, 2 e mezza, legge tutti i giornali, va a dormire che sa quando poi si sveglierà, quello che poi i giornali hanno scritto. Per me questo è un senso di serietà”, ha concluso ancora la Volpe.