A Mattino 4 un imprevisto ha scatenato il web: il video è diventato subito virale. La reazione di Federica Panicucci in diretta.

Il bello (e il brutto) della diretta: durante la puntata di ieri di Mattino 4, il talk show mattutino condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti su Rete 4, c’è stato un momento inatteso ed esilarante.

Durante una discussione sulla criminalità a Roma, un’ospite in collegamento ha vissuto un episodio che ha fatto il giro del web. Ma scopriamo tutti i dettagli e il video dell’accaduto.

Gaffe a Mattino 4: il video diventa virale

Durante l’intervento di un’ospite in collegamento, questa ha perso la dentiera in diretta.

L’ospite, una signora che raccontava di portare sempre con sé uno spray al peperoncino per sentirsi più sicura, ha continuato a parlare con disinvoltura nonostante l’imbarazzante imprevisto. La sua compostezza ha colpito il pubblico in studio, che ha reagito con applausi e sorrisi.

Qui il video dell’episodio.

La reazione del web

Il momento, catturato dalle telecamere, è immediatamente diventato virale sui social. Da un lato, molti utenti hanno apprezzato la dignità e l’ironia con cui la signora ha affrontato l’accaduto; dall’altro, alcuni hanno criticato chi ha sfruttato l’episodio per fare battute e meme.

“Un grande esempio di calma e spirito d’adattamento!” ha scritto un utente su Twitter. Altri, invece, hanno definito la reazione del web esagerata, chiedendo maggiore rispetto nei confronti dell’ospite.

Dopo l’accaduto, in studio non sono mancate le reazioni degli altri ospiti che si sono lasciati andare ad una discreta risata che si sente in sottofondo (anche quella di un prete in collegamento). Nonostante la caduta della dentiera, la signora ha continuato a parlare raccontando di portare sempre con sé lo spray al peperoncino per difendersi.