Chiara Ferragni vola in Lapponia con i figli per iniziare i festeggiamenti di Natale: il primo da separata.

Quello di quest’anno non sarà un Natale come tutti gli altri in casa Ferragni, infatti per Chiara sarà il primo da single e per i bambini, Vittoria e Leone, sarà la prima volta che festeggeranno con i genitori separati.

Ma per non pensare a questa triste situazione, l’influencer ha deciso di anticipare le feste e volare insieme ai bambini e alla famiglia fino in Lapponia, per respirare l’autentica atmosfera natalizia sulla neve.

Chiara Ferragni porta la famiglia e i figli in Lapponia

Accompagnata dai figli Leone e Vittoria, dalle sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e dal nipotino Edoardo, la Ferragni ha già condiviso sui social i momenti più emozionanti del viaggio, tra paesaggi innevati, abeti illuminati e piste di ghiaccio.

Chiara Ferragni

Insieme alla famiglia, Chiara ha visitato Rovaniemi, la città finlandese nota per essere la casa di Babbo Natale, regalando ai più piccoli un’esperienza indimenticabile. Ma c’è un’assenza che i fan hanno immediatamente notato, e no, non parliamo di Fedez.

Un’assenza inaspettata

L’unico grande assente del viaggio è stato Riccardo Nicoletti, il marito di Francesca Ferragni. In una storia su Instagram, Nicoletti ha spiegato il motivo della sua mancata partenza: una febbre improvvisa lo ha costretto a restare a casa, lasciandolo visibilmente dispiaciuto.

Nonostante l’assenza, Francesca ha mostrato il suo sostegno con un tenero messaggio: “Riprenditi amor“. Invece la nuova fiamma di Chiara Ferragni è con loro in Lapponia?

Per il momento pare che Giovanni Tronchetti Provera non sia partito insieme alla famiglia dell’influencer per festeggiare l’arrivo della stagione natalizia, ma non ci resta che attendere per scoprire se, a sorpresa, arriverà nel Paese di Babbo Natale anche il nuovo presunto compagno di Chiara. Di certo rappresenterebbe un grande passo per quella che potrebbe diventare una famiglia allargata.