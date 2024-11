Tensione al Grande Fratello: lo staff di Helena Prestes non ci sta e denuncia episodi di bullismo all’interno della Casa.

Al Grande Fratello c’è un crescendo di tensioni, ma da fuori qualcuno non ci sta e non vuole rimanere in silenzio. Stiamo parlando dello staff di Helena Prestes, che ha accusato i gieffini di bullismo all’interno della Casa.

In un comunicato pubblicato sui canali social della Prestes, il team ha criticato il comportamento di alcuni concorrenti del reality, definendo alcuni attacchi “inaccettabili”.

Ma scopriamo che cosa sta succedendo all’interno della Casa nelle ultime ore.

Grande Fratello: Helena Prestes presa di mira

Secondo quanto riportato, Helena sarebbe stata bersaglio di attacchi continui da parte di alcuni compagni di avventura, tra cui Luca Giglioli, Ilaria Galassi e Shaila Gatta.

Lo staff ha sottolineato che le azioni e le parole rivolte alla modella non rispettano le regole del gioco e sfociano in atteggiamenti discriminatori.

Nel comunicato si legge: “La xenofobia e ogni forma di discriminazione sono gravi e offendono non solo la persona colpita, ma anche i valori che tutti dovremmo difendere come società“.

Qui il video del duro scontro tra Helena e Shaila.

Helena 💔 Un conto è il gioco ma qui si è andati proprio oltre… mi fa una tenerezza assurda.#heleners #grandefratello pic.twitter.com/Qz3QcVNGrq — Luca Azzola ⭐️⭐️🖤💙 (@LucaCharmedFan) November 28, 2024

Nonostante le difficoltà, lo staff ha lodato la resilienza e l’integrità di Helena, che ha affrontato le critiche senza perdere la calma. Tuttavia, ha ribadito che nessuno dovrebbe trovarsi in una situazione simile, esortando i fan a diffondere messaggi di rispetto e positività.

Grande Fratello: conseguenze in arrivo

Il comunicato si conclude con un avviso: “Stiamo prendendo le misure necessarie per proteggere la sua integrità. Continueremo a monitorare da vicino questa situazione“.

La vicenda ha acceso un acceso dibattito sui social, dove molti utenti si sono schierati a favore di Helena chiedendo al Grande Fratello di intervenire.

Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali. Resta da vedere se il reality prenderà provvedimenti per calmare i nervi all’interno della Casa e promuovere un clima più sereno tra i concorrenti.