Caos a Uomini e Donne: la dama Barbara De Santi “cacciata” da un hotel perché ospite sgradita, la rivelazione di Maria De Filippi.

La puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2024 è stata segnata da uno scontro inaspettato. Barbara De Santi, una delle dame più discusse del programma, ha ricevuto una notizia sorprendente: un hotel ha deciso di non ospitarla più, definendola “non gradita“. La comunicazione è arrivata tramite una mail letta in studio dalla conduttrice Maria De Filippi, scatenando l’imbarazzo della dama. Ma scopriamo che cosa è successo.

Uomini e Donne: la dama rifiutata da un hotel

Durante la puntata, Maria De Filippi ha letto l’email ricevuta dall’hotel in questione: “Buongiorno, nostro malgrado vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più considerata un ospite gradito. Pertanto non siamo più autorizzati a confermare ulteriori prenotazioni, se non approvate dalla nostra direzione“.

Durante la puntata, Barbara ha spiegato di essersi lamentata per problemi legati al servizio ricevuto durante una cena con Massimo, il suo cavaliere.

“Il riscaldamento non funzionava e le portate non arrivavano mai. Posso lamentarmi o no?” ha dichiarato infastidita la dama, che ha aggiunto di aver comunque apprezzato altri aspetti della struttura.

Prima della rivelazione della mail, Barbara aveva già acceso gli animi della puntata un duro confronto con Massimo. La dama ha criticato il cavaliere per la sua mancanza di attenzioni durante la serata trascorsa insieme e lo ha accusato di essere poco presente e attento ai suoi bisogni.

Qui il video dello scontro.

“Non mi piace neanche un po’, è pesante e bugiardo” ha dichiarato, rivelando dettagli del loro incontro.

Uomini e Donne: anche Gemma interviene nello scontro

La discussione si è intensificata fino all’intervento di Gemma Galgani, che ha preso le difese di Massimo, accusando Barbara di esagerare e cercare sempre di apparire impeccabile.

L’episodio ha suscitato il disappunto del pubblico, che ha reagito rumorosamente a molte delle affermazioni di Barbara. Alla fine, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con Massimo, lasciando lo studio visibilmente scossa.

“Mi dipingono sempre come la cattiva, ma io sono solo sincera” ha concluso in lacrime.