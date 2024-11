Ambra Angiolini si scaglia contro un hater sui social: “Con Renga non ci siamo mai fatti la guerra, non ricevo assegni di mantenimento”.

Ambra Angiolini è sempre aperta alle critiche, ma quando sono giuste. Infatti, non ha potuto rimanere in silenzio quando un utente sui social ha messo in dubbio la sincerità del rapporto tra lei e il suo ex compagno, Francesco Renga.

Il commento dell’hater non è passato inosservato all’attrice che ha subito risposto a tono rivelando dettagli sulla separazione dall’ex compagno. Scopriamo che cosa è successo.

Ambra Angiolini: scontro social con un utente

Sotto un post di Che Donna, l’hater sosteneva che Ambra Angiolini e Francesco Renga avessero attraversato conflitti nascosti dietro dichiarazioni pubbliche “sdolcinate”.

Ambra non ha esitato a replicare: “Non ci siamo mai fatti la guerra, non ricevo assegni di mantenimento. Abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa la parola ‘pace’? È un diritto che tutti invochiamo, ma pochi mettono in pratica“.

Ambra Angiolini

Ambra e Francesco hanno spesso parlato pubblicamente del rapporto che li lega ancora oggi e hanno sottolineato l’importanza del rispetto e dell’amore che, nonostante la separazione, rimangono al centro della loro famiglia.

Francesco Renga, in un post recente, aveva dichiarato: “Non smetteremo mai di essere una famiglia. Il rispetto dei ruoli e della felicità dell’altro è fondamentale“.

Ambra Angiolini: il rispetto sui social e in famiglia

Ambra Angiolini ha più volte ribadito quanto sia importante mantenere un rapporto sano con l’ex partner per il bene dei figli e per una vita serena.

Durante un evento pubblico aveva spiegato: “Siamo abituati alla guerra, ma due persone che si separano e si amano lo stesso suscitano dubbi. È più sano credere che qualcosa si possa salvare“.

Insomma, sembra proprio che tra Ambra e l’ex compagno Renga ci sia un rapporto di sincero affetto e rispetto, a dispetto delle opinioni di alcuni utenti social.