Il celebre attore di Rocky, Dolph Lundgren, ha vinto una lunga battaglia durata 9 anni: è finalmente libero!

Dolph Lundgren, celebre per il ruolo di Ivan Drago in Rocky IV, ha annunciato di essere finalmente libero dal cancro. L’attore svedese, 67 anni, ha condiviso la sua emozionante storia in un video sui social in cui ha rivelato i dettagli di una battaglia durata nove anni contro un tumore che inizialmente gli aveva lasciato una prognosi di soli due anni di vita. Ma scopriamo tutti i dettagli della lieta notizia.

Dolph Lundgren: la diagnosi drammatica e la svolta inaspettata

La lotta di Lundgren contro il cancro è iniziata nel 2015, con una diagnosi di tumore al rene. Nonostante un trattamento iniziale, la malattia è tornata nel 2020, portando alla scoperta di altre neoplasie.

La situazione sembrava peggiorare quando, nel 2021, un tumore nel fegato era cresciuto fino a raggiungere le dimensioni di un limone, rendendo l’intervento chirurgico impossibile.

L’attore ha raccontato di essersi rivolto a un altro medico, il cui approccio si è rivelato decisivo. Il risultato? Oggi l’attore è libero dal tumore, come ha annunciato lui stesso nel video pubblicato sul suo profilo Instagram.

La lunga battaglia dell’attore di Rocky

Dopo cure intensive, inclusa una terapia sistemica, e sei tumori rimossi con interventi chirurgici, Lundgren ha ricevuto finalmente buone notizie. “Non sapevo cosa aspettarmi, ma ora posso dire di essere libero dal cancro” ha dichiarato commosso.

Nel video, Lundgren ha espresso profonda gratitudine per il supporto ricevuto dai fan e dalla famiglia. “Sono immensamente grato per ogni messaggio e preghiera. Non avrei potuto farcela senza di voi” ha detto.

Sotto al post sono arrivati centinaia di messaggi di auguri, tra cui quelli di Frank Stallone, cantante e fratello di Sylvester.