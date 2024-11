Nuovi problemi per Francesco Totti: l’ex calciatore è indagato per omessa dichiarazione dei redditi. Cosa sta succedendo.

Per Totti i guai sono come i rotoloni Regina: non finiscono mai. Pare quasi che ogni giorno spunti una nuova accusa contro l’ex capitano della Roma.

L’ex calciatore è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per omessa dichiarazione di una parte dei suoi redditi. L’accusa si basa sulla presunta violazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 74/2000, che disciplina i reati tributari. Secondo quanto riportato, la mancata dichiarazione riguarderebbe guadagni provenienti da alcune apparizioni pubblicitarie non considerate occasionali, per le quali Totti non avrebbe aperto un’apposita partita IVA. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Francesco Totti: un debito di 200mila euro

Secondo le ricostruzioni, l’importo inizialmente contestato era di poche migliaia di euro, ma con l’aggiunta di sanzioni e interessi sarebbe lievitato fino a circa 200mila euro.

Nonostante Totti abbia già versato quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate per chiudere il contenzioso, la Procura ha comunque deciso di avviare un’inchiesta.

Francesco Totti

Il pubblico ministero Vincenzo Barba e l’aggiunto Stefano Pesci, incaricati del caso, attendono l’ex calciatore nei prossimi giorni per chiarimenti presso il tribunale di Piazzale Clodio. Se riconosciuto colpevole, Totti potrebbe rischiare una pena compresa tra i due e i cinque anni di reclusione.

Le indagini contro Totti

L’inchiesta sarebbe stata avviata dopo alcune dichiarazioni rilasciate nel contesto della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Si era parlato di presunti conti esteri e di spese legate a un vizio del gioco, accuse che hanno portato la Guardia di Finanza a esaminare più a fondo le sue dichiarazioni fiscali.

Nel frattempo, sembra destinata all’archiviazione un’altra denuncia che coinvolge Totti. L’ex moglie Ilary Blasi lo aveva accusato di abbandono di minore, sostenendo che avesse lasciato la figlia Isabel, di otto anni, da sola per andare a cena. Tuttavia, le verifiche hanno confermato che la bambina era sotto la supervisione di una babysitter, scagionando Totti da ogni responsabilità.

La vicenda dell’omessa dichiarazione di parte dei redditi è per Totti un altro capitolo complesso nella sua vita privata e pubblica, che si aggiunge alle altre problematiche già al centro dell’attenzione dei media.