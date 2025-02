Luciana Littizzetto in ospedale pubblica la chat con la Ferilli: il messaggio virale

Nelle scorse ore Luciana Littizzetto è stata ricoverata in ospedale per problemi di salute. In tanti le hanno mostrato sostegno, compresa Sabrina Ferilli.

Sono stati momenti di apprensione per le condizioni di Luciana Littizzetto che è stata ricoverata in ospedale per una importante problematica di salute. Alla comica sono arrivati immediatamente tantissimi messaggi di sostegno e tra questi anche uno molto particolare da parte di Sabrina Ferilli che la donna ha voluto rendere pubblico.

Luciana Littizzetto in ospedale: come sta

Ha fatto molto discutere l’assenza dall’ultima puntata di Che Tempo Che Fa di Luciana Littizzetto. La comica, presenza fissa del programma sul Nove, infatti, non è stata presente in trasmissione ma si è collegata per spiegare quanto le fosse capitato. La donna ha reso note le sue condizioni fisiche non ottimali a causa di un ricovero in ospedale.

Luciana Littizzetto – www.donnaglamour.it

La comica, durante il collegamento con Che Tempo Che Fa, ha quindi spiegato cosa le fosse capitato. La Littizzetto ha rivelato di essere stata ricoverata a causa di una pancreatite acuta. Una situazione che le ha provocato dolore ma che si starebbe già sistemando con un po’ di riposo e le giuste cure da parte dei medici. “Mi hanno anche drogato e mi sono trovata bene”, ha scherzato durante il breve collegamento la donna.

Il messaggio di Sabrina Ferilli

Dopo la notizia delle problematiche di salute della Littizzetto, in tantissimi, tra fan e colleghi, si sono subito voluti accertare delle sue condizioni mandandole dei messaggi d’affetto. Tra loro anche Sabrina Ferilli che le ha scritto un simpaticissimo messaggio che la comica ha voluto rendere pubblico in un post su Instagram.

Lucianina, infatti, ha condiviso uno screenshot della conversazione con la Ferilli dove si leggeva: “ahooo. Ma che te sei magnata? Se serve aiuto ci sono”. Frase alla quale la comica ha replicato nella didascalia del suo post: “La Ferilli è sempre pura poesia”.