Miriam Leone pronta a Sanremo 2025: ecco come si sta preparando

Sarà co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025: Miriam Leone si prepara alla kermesse in modo singolare.

Miriam Leone, celebre attrice e conduttrice italiana, si sta preparando per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. In vista della kermesse musicale, i vari protagonisti stanno intervenendo nel corso degli appuntamenti di rito: se da una parte Carlo Conti è persino scoppiato in lacrime, dall’altra la bella Miriam ha avuto un mood ben diverso, almeno sui social.

Miriam Leone co-conduttrice a Sanremo 2025

Come noto, Miriam Leone è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025. Accanto a lei ci saranno, nella stessa giornata, anche Katia Follesa ed Elettra Lamborghini.

Miriam Leone – www.donnaglamour.it

L’attrice si sta dirigendo in queste ore proprio nella location dove si svolgerà il Festival e durante il viaggio verso la città ligure, ha condiviso con i suoi followers su Instagram un momento di leggerezza e passione per la musica italiana. Nel video pubblicato nelle sue stories, Miriam si è esibita in una sorta di karaoke spontaneo, cantando “Ci sarà” di Al Bano e Romina Power, brano che vinse il Festival nel 1984.

La scelta di questa canzone non è casuale. Infatti, “Ci sarà” è una delle canzoni più iconiche della musica italiana, simbolo di un’epoca e di un duo che ha fatto la storia del Festival. La Leone, con la sua interpretazione, ha voluto omaggiare questo pezzo di storia musicale, dimostrando al contempo la sua vicinanza alle tradizioni canore del nostro Paese.

Le reazioni

Il video condiviso sulle stories Instagram dalla splendida attrice ha subito catturato l’attenzione dei fan, che hanno apprezzato la spontaneità e la genuinità dell’attrice. Molti hanno commentato sottolineando come questo gesto abbia reso Miriam ancora più vicina al pubblico, mostrando un lato di sé autentico e appassionato.

Mentre il Festival si avvicina, momenti come questi contribuiscono a creare un clima di attesa e entusiasmo. In questa ottica, la scelta della Leone di condividere la sua passione per la musica italiana non solo è stato un modo per celebrare le radici culturali del Festival, ma anche per rafforzare ulteriormente il legame con il pubblico, pronto a sostenerla in questa nuova avventura sanremese.